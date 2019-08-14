مؤسسة الإصلاح عين زارة تقيم احتفالية للنزلاء بمناسبة العيد

ذكرت مؤسسة الإصلاح والتأهيل عين زارة الرئيسي، أن نظمت احتفالية بمناسبة عيد الأضحى المبارك، داخل المؤسسة قسم “ب”، لنزلاء المؤسسة.

ونشرت المؤسسة صورا عبر صفحتها على الفيسبوك، تظهر مشاهد الاحتفالية التي نظمتها بمناسبة العيد.

وكانت مؤسسة الإصلاح التأهيل عين زارة، قد أعلنت في الثالث من شهر يونيو الماضي، أن المنطقة تعرضت لقذائف عشوائية، نظرا للاشتباكات المسلحة الدائرة ضواحي العاصمة، وأن مساعد رئيس الجهاز لشؤون المؤسسات العقيد عبدالفتاح دبوب، قام بجولة داخل المؤسسة رفقة رئيس الفرع العقيد فتحي الكوشلي، للاطلاع علي سير العمل بالمؤسسة وظروف العاملين والنزلاء في ظل الظروف الراهنة.

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