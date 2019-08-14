مصادر: المشير خليفة حفتر رفض تمديد الهدنة

كشفت مصادر صحفية، أن المشير خليفة حفتر رفض تمديد الهدنة التي أعلنتها البعثة الأممية بمناسبة عيد الأضحى، بعد محاولات لتمديدها.

وأوضحت المصادر لصحيفة “الشرق الأوسط” اللندنية، أن القيادة العامة للجيش الوطني عقدت اجتماعا مع قادة المحاور في طرابلس، لمراجعة ما أنجزه الجيش ميدانيًا جنوب طرابلس، ولمناقشة الاستعدادات لدى قوات الجيش، للدخول لقلب العاصمة.

ومن جهتها، رحّبت دول عربية وغربية، بالهدنة الأممية بمناسبة العيد في ليبيا، وطالبت بتمديدها لإفساح المجال لاستئناف الحوار بين الأطراف الفاعلة.

ميدانيًا، أعلن المركز الإعلامي لغرفة عمليات الكرامة، التابع للقيادة العامة، أن مواقع جديدة سيطر عليها الجيش الوطني خلال الأيام الماضية، وأنه سيكشف عن هذه المواقع في قت لاحق.

وأشار المركز، أن سلاح الجو نفذ ضربات جوية على مواقع قريبة من مدينة سرت، وأصابت أهدافا للمجموعات المسلحة التابعة للوفاق.

وكانت شعبة الإعلام الحربي، قد أعلنت في وقت سابق يوم أمس، أن قوات الجيش قامت بدوريات استطلاع جوية وبرية في منطقة الجنوب، بعد أن وصلت قواته لمدينة مرزق، وطرد المجموعات التشادية من المدينة.

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