الأمن المركزي راس جدير يوضح سبب تأخير إجراءات المسافرين في المعبر

ذكر الأمن المركزي بمنطقة راس جدير، إن رجال الأمن والجمارك التونسية بالمعبر، عطّلوا إجراءات المسافرين الليبيين، ما جعل المعبر يشهد ازدحاما يوم أمس، من قِبل المتوجهين للجمهورية التونسية، بسحب ما ذكره الأمن المركزي راس جدير.

ونشر الأمن المركزي، عبر صفحته على الفيسبوك، صورة تظهر ازدحاما للمسافرين في معبر راس جدير، متسائلا عن السبب الذي دفع الجانب التونسي لتأخير الإجراءات على المسافرين من ليبيا.

وأوضح الأمن المركزي بمنطقة راس جدير، إن سبب التأخير ، يعود إلى تعطيل جهاز “السكانر” من الجانب التونسي.

وفي ذات السياق، أشارت مصادر صحفية تونسية، أن دوريات أمنية تابعة لمنطقة الحرس الوطني بمدنين، تمكّنت يوم الأثنين الماضي، من ضبط 7 أشخاص من جنسيّات إفريقية مختلفة، وهم يحاولون الدخول لتونس بطريقة غير قانونية، قادمين من ليبيا، عن طريق منطقة بن قردان التونسية.

وأضافت المصادر الصحفية، أن النيابة العامة التونسية، قد سمحت لفرقة الإرشاد الحدودي التابعة للحرس الوطني التونسي، بالتحقيق مع الذين حاولوا الدخول بطريقة غير القانونية.

ولم تصدر أي جهة أمنية في تونس، أي توضيح حول ما ذكره الأمن المركزي بمنطقة راس جدير.

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