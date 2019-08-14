تحقيق أممي في تفجير بنغازي

تجري الأمم المتحدة تحقيقا داخليا في حادث انفجار السيارة الملغومة الذي وقع بمدينة بنغازي في 10 أغسطس والذي أسفر عن مصرع ثلاثة من موظفيها.

وقال المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دوجاريك في بيان له: “ليس لدينا معلومات تشير إلى أن أحدا ما تبنى الانفجار”.

وأضاف قائلا: “سنحاول إثبات الحقائق المحيطة بالحادث من خلال تحقيق داخلي”.

ووقع تفجير بسيارة مفخخة أمام مركز تجاري للمواد الغذائية بحي الهواري ببنغازي، يوم السبت، بالتزامن مع مرور سيارة تابعة للبعثة الأممية للدعم في ليبيا، مما أدى لمقتل 3 من موظفي البعثة، وجرح آخرين.

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