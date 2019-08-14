حقيقة رفض حفتر تمديد مهلة سلامة

رفض قائد قوات الجيش الوطني في ليبيا، المشير خليفة حفتر، تمديد مهلة وقف العمليات الحربية التي انطلقت مع بداية عيد الأضحى.

وذكرت مصادر ليبية مطلعة بحسب صحيفة “الشرق الأوسط” اللندنية في عددها الصادر اليوم الأربعاء أن حفتر “رفض محاولات تمديد هدنة وقف إطلاق النار في العاصمة طرابلس”، لافتة إلى أنه عقد اجتماعاً موسعاً بقادة قواته في مختلف محاور القتال مؤخراً، وذلك في إطار مراجعة ما تم تحقيقه ميدانياً منذ انطلاق العملية العسكرية لتحرير طرابلس في الرابع من أبريل (نيسان) الماضي، والاطمئنان على مدى استعداد قوات الجيش.

وعليه، تجددت أمس المعارك العنيفة في العاصمة الليبية بين قوات الجيش الوطني، بقيادة المشير خليفة حفتر، وقوات حكومة الوفاق التي يترأسها فايز السراج، وذلك بعد ساعات فقط على انتهاء المهلة، التي حددتها قوات الجيش أول من أمس لوقف عملياتها الحربية في تخوم العاصمة، على الرغم من دعوات غربية وعربية لإطالة أمد هدنة وقف إطلاق النار، التي دعت إليها بعثة الأمم المتحدة.

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