الأمم المتحدة تحقق بتفجير في مدينة بنغازي أدى لمقتل عدد من موظفيها

تجري الأمم المتحدة تحقيقا داخليا في حادث انفجار السيارة الملغومة الذي وقع بمدينة بنغازي الليبية في 10 آب/ أغسطس والذي أسفر عن مصرع ثلاثة من موظفيها .

وقال المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دوجاريك في بيان له: “ليس لدينا معلومات تشير إلى أن أحدا ما تبنى الانفجار”.

وأضاف قائلا: “سنحاول إثبات الحقائق المحيطة بالحادث بما في ذلك من خلال تحقيق داخلي”.

ووقع تفجير بسيارة مفخخة أمام مركز تجاري للمواد الغذائية بحي الهواري ببنغازي، أمس السبت، بالتزامن مع مرور سيارة تابعة للبعثة الأممية للدعم في ليبيا، مما أدى لمقتل 3 من موظفي البعثة، وجرح آخرين.

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