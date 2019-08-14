«البحث الجنائي» في طرابلس يكشف غموض جريمة قتل

نشر مكتب البحث الجنائي بمديرية أمن طرابلس، اليوم الأربعاء، تفاصيل بشأن جريمة قتل، وقعت في 6 أغسطس الماضي، تمكن أعضاء التحري من كشف غموضها.

وتبدأ الواقعة بتلقي بلاغ يفيد العثور على شخص مصاب بعيار ناري في الرأس بإحدى المناطق في العاصمة، وانتقلت القوات إليه، وكانت إصابته خطيرة، إذ نقل إلى المستشفى، قبل أن يتوفى في 9 أغسطس، وفق بيان مديرية أمن طرابلس، على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

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وبينت التحقيقات، أن المتوفى كان رفقة اثنين من أصدقائه، وكانوا يشربون الخمر فوق سطح منزل أحدهم، وبسؤال هذين الشخصين عن الواقعة، قالا أن مجهولين أطلقوا النار عليهم أثناء وجودهم على السطح.

وظهر بجمع المعلومات أن الشخصين من ذوي السوابق، وأنهم قدما معلومات كاذبة، وعليه تم ضبطهما، واعترف أحدهما بأنه من أطلق النار على صديقه، بعد مششاجرة بينهما، وأخفى المسدس الذي استخدمه في جريمته، وتم العثور عليه لاحقا.

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