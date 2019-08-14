مصادر بالداخلية الإيطالية: ليبيا توافق على إنزال مهاجري سفينة (أوشن فايكينغ) بميناء طرابلس

أفادت مصادر في وزارة الداخلية الايطالية يوم الثلاثاء بأن سفينة البحث والإنقاذ (أوشن فايكينغ) تحصلت على موافقة خفر السواحل الليبي لإنزال أكثر من مائتي مهاجر، أنقذتهم في عمليتين منفصلتين نهاية الأسبوع الماضي، في ميناء طرابلس.

وحسب تلك المصادر، فإن سفينة (أوشن فايكينغ) غير الحكومية، التي تديرها منظمتا (إس أو إس ميديتراني) و (أطباء بلا حدود)، هي من تقدمت بالطلب للسلطات الليبية.

وكانت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين قد رأت في وقت سابق أنه يتعين عدم مطالبة المنظمات غير الحكومية والسفن التجارية بنقل الأشخاص الذين تم إنقاذهم إلى خفر السواحل الليبي، أو توجيههم إلى النزول في ليبيا. وذكرت أن “الوضع الأمني هناك متقلب للغاية والنزاع المستمر والتقارير الواسعة النطاق عن انتهاكات حقوق الإنسان والاستخدام الروتيني للاحتجاز التعسفي للأشخاص الذين يتم إنزالهم في ليبيا تؤكد على حقيقة أنها ليس ملاذاً آمناً”.

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