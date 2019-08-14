أمن بنغازي يوقع بعصابة يحمل أفراده الجنسية التشادية

أخبار ليبيا24-خاص

ألقى أعضاء قسم التحريات العامة في مديرية أمن بنغازي القبض على تشكيلات عصابية تمتهن السطو والسرقة، اعترف أحد أفرادها بقتل رجل الأعمال “خليفة الشامي” بعد نحو عام من الجريمة التي تم تنفيذها في بنغازي.

وقال رئيس قسم التحريات العامة، المقدم أشرف الفايدي، إن أفراد قسم التحريات العامة بالمديرية تمكنوا فجر يوم الثلاثاء من ضبط تشكيلات عصابية تضم أربعة رؤساء للعصابات وعدد من أفراد هذه العصابات وعددهم تسعة أشخاص وجميعهم من حاملي الجنسية التشادية.

وأضاف الفايدي، أن هذه التشكيلات تمتهن سرقة محال بيع المواد الإلكترونية والهواتف المحمولة والسرقة بالإكراه في عدة أحياء من مدينة بنغازي، لافتا إلى أن البلاغات حيالها سجلت أغلبها ضد مجهول.

وأشار الفايدي، إلى ضبط الرؤساء للعصابات الأربعة وأفراد من هذه العصابات بعد كمين محكم وتحريات بالغة الدقة ومقاومة شديدة أثناء عملية القبض تسببت في إتلاف إحدى المركبات التابعة للقسم.

وأكد أن رئيس إحدى هذه العصابات اعترف بتنفيذ عملية قتل منذ سنة.

وبيّن أن الجريمة المعترف عنها قتل على إثرها رجل الأعمال “خلفية الشامي” داخل منطقة الليثي ببنغازي بعد ملاحقته وهو خارج من سوق فينسيا للذهب والعملات الصعبة بمنطقة الحدائق.

وأوضح الفايدي، أن من خلال جمع المعلومات والاستدلال تم ضبط الهواتف المسروقة من المحال في شارع فينسيا وشارع دبي، بالإضافة إلى ضبط المواد التي استخدمت في عمليات السرقة من أسلحة نارية.

والمضبوطات عبارة عن “مسدس تركي، ورشاش آلي كلاشنكوف عدد 2، ورمانة، وسلاح أبيض، إضافة إلى وجوازات سفر، ومستندات رسمية مزورة، ومواد مخدرة وحبوب هلوسة، والأدوات المستخدمة في عمليات السرقة”.

وقال الفايدي، إن التحقيق وجمع الاستدلال مازال جاريا مع أفراد العصابات الذين تم إيداعهم في الحجز القانوني حتى انتهاء عطلة العيد ومن ثم إحالتهم إلى النيابة العامة، بعد ضبط بقية المطلوبين.

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