المتوسط:

أكد آمر محور عين زارة التابع لقوات الجيش، اللواء فوزي المنصوري، أن قوات الجيش، في أتم الجاهزية لـ “دك” حصون المجرمين، مشددا على أنه يريد إعلامهم، أنهم يسعون لاقتحام طرابلس في قريب العاجل.

وأشار المنصوري، في تصريحات صحفية، أن الأوضاع ممتازة ومعنويات القوات تعانق السماء وفي انتظار التعليمات لتنفيذ أمر الاقتحام.

