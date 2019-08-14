السعيدي: الأزمة الراهنة في ليبيا أمنية وليست سياسية

ليبيا – إتهم عضو مجلس النواب علي السعيدي البعثة الأممية إلى ليبيا بعدم الالتزام بمهامها ، مبيناً بأنها قد خرجت عن إطار مهمتها في مساندة ودعم الليبيين من أجل تحقيق الاستقرار.

السعيدي شدد في تصريح لموقع أصوات مغاربية أمس الثلاثاء على أن الأزمة الراهنة في ليبيا أسبابها أمنية وليست سياسية .

وبشأن الهدنة جنوب طرابلس والأطراف التي قامت بخرقها قال :” مليشيا الصمود بقيادة المعاقب دولياً صلاح بادي هي من قامت بخرق الهدنة في طرابلس بعد مبادرتها بقصف أحياء المدينة ومطار معيتيقة الدولي”.

وأكد عضو مجلس النواب في ختام تصريحاته على أن رسالة القوات المسلحة كانت واضحة بعد قبولها بالهدنة وإيقاف الحرب لمدة 72 ساعة ، مبيناً بأن القوات المسلحة قد تعهدت بالالتزام بالهدنة في حالة عدم اختراقها من الطرف الآخر.

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