الأمم المتحدة تفتح تحقيق داخلي حول مقتل موظفيها في ليبيا

يعتزم الأمين العام للأمم المتحدة انطونيو غوتيريش، لإجراء تحقيق داخلي لكشف ملابسات هجوم بنغازي، الذي أسفر عن مقتل اثنين من العاملين في الأمم المتحدة وإصابة 3 آخرين.

وقال المتحدث باسم الأمين العام ستيفان دوجاريك، في بيان أصدره اليوم الأربعاء، “لسنا على علم بأي ادعاءات بالمسؤولية عن السيارة المفخخة، وسنحاول التأكد من الحقائق وراء الحادث، بما في ذلك عن طريق إجراء تحقيق داخلي”، مؤكدا أن السلام والاستقرار الدائمين في ليبيا، بما في ذلك وضع حد للأزمة الإنسانية المتفاقمة، لن يتحقق إلا من خلال حل سياسي وهو ما يتطلب من الأطراف الدخول في حوار دون تأخير.

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