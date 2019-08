المتوسط:

حذرت المؤسسة الوطنية للنفط وشركة البريقة لتسويق النفط، في رسالة المجلس الرئاسي بحكومة الوفاق، من «فشل شركات التوزيع المكلّفة في استلام كميات الوقود المخصصة لها وتوزيعها».

وأكدتا في الرسالة المنشورة على صفحة المؤسسة بموقع «فيسبوك»، اليوم الأربعاء، فشل شركات «خدمات الطرق السريعة، والشرارة الذهبية للخدمات النفطية، والراحلة للخدمات النفطية، وليبيا للنفط» في استلام الكميات المخصصة لها من الوقود وتوزيعها على المحطات في المناطق الغربية والجنوبية والجبلية.

وأضافت: «ورغم تخصيص شركة البريقة نحو 15 مليون لتر من الوقود لتغطية احتياجات المواطنين في طرابلس الكبرى، خلال عطلة عيد الأضحى المبارك، (بين 10 و13 أغسطس)، إلا أنّه قد تمّ استلام 6.450 مليون لتر فقط من الكمية المخصصة».

من جانبه، عبر رئيس لجنة إدارة «البريقة للنفط»، عماد بن كورة، عن «قلق الشركة البالغ إزاء فشل شركات التوزيع في تلبية احتياجات الشعب من الوقود رغم توفّره»، مطالبا الحكومة بـ«التحقيق في الأمر، وتغيير الترتيبات الحالية في حال استمرار عجز الشركات عن تزويد المواطنين باحتياجاتهم من الوقود».

من جهته أكد رئيس مجلس إدارة مؤسسة النفط، المهندس مصطفى صنع الله، التزام المؤسسة وشركة البريقة «بتوفير الوقود لكل الليبيين بشكل مستمر وبالأسعار الرسمية، في كافّة أرجاء البلاد، وسيتم إحالة كلّ الأطراف التي تقف وراء توقّف إمدادات الوقود أو المشاركة في تهريبه أو التلاعب بأسعاره إلى السلطات المعنية»، مطالبا الحكومة بـ«تعزيز آليات مراقبة عمل شركات التوزيع ومشغلي المحطات ومحاسبتهم، لضمان استمرار إمدادات الوقود».

The post الوطنية للنفط والبريقة تحذران الرئاسي من فشل توزيع الوقود appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية