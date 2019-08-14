سلامة يعلن رغبة بعثته في تحويل ما تم إنجازه في فترة الهدنة إلى وقف دائم لإطلاق النار

ليبيا – أصدرت البعثة الأممية على ليبيا اليوم الأربعاء بياناً بشأن تنفيذ الهدنة الإنسانية في عيد الأضحى المبارك جنوب مدينة طرابلس ، مرحبة من خلاله بالرد الإيجابي من جانب الطرفين وانخفاض مستوى العنف يشكل ملموس في طرابلس.

البعثة الأممية أوضحت في بيانها الذي تلقت المرصد نسخة منه بأنها تلقت تقارير تفيد بوقوع انتهاكات للهدنة ، مضيفةً :” ففي ساعات صباح يوم 11 أغسطس، أفيد بأن نيران الدبابات والمدفعية قد أصابت منطقة صلاح الدين. وفي وقت لاحق من صباح ذلك اليوم، تم إطلاق ثلاثة صواريخ غراد بشكل عشوائي من جنوب طرابلس باتجاه مطار معيتيقة؛ حيث أصاب صاروخان منها المطار وألحقا أضراراً مادية بمدرج الطائرات مما أدى إلى توقف العمليات الجوية مؤقتاً؛ فيما أصاب صاروخ ثالث أحد المباني السكنية في الحي المجاور مما أسفر عن إصابة أربعة مدنيين”.

وتابعت البعثة في بيانها :” وخلال منتصف النهار، ورد أن نيران الدبابات والمدفعية قد أصابت منطقة كزيرما شمال مطار طرابلس الدولي. وفي ساعات المساء، أفادت التقارير حدوث مناوشات في منطقة وادي الربيع وصلاح الدين. علاوة على ذلك، تواصل تحليق طائرات الاستطلاع بدون طيار فوق مدينة مصراتة خلال ذلك اليوم”.

وقالت البعثة في بيانها :” وفي 12 أغسطس، أفيد بوقوع مناوشات في منطقة الطويشة جنوب مطار طرابلس الدولي، بالإضافة إلى تحليق طائرات الاستطلاع بدون طيار فوق المدينة خلال ذلك اليوم” ، مؤكدةً بأن القصف العشوائي للمناطق المدنية قد يشكل جريمة حرب بحسب نص البيان.

وبشأن الوضع في مدينة مرزق قالت :” كما لم يتم احترام الهدنة في مرزق حيث استمرت أعمال العنف المجتمعي بين مجتمعات التبو والأهالي، مما أسفر عن مقتل سبعة أشخاص وإصابة 54 آخرين بجروح. كما تلقت البعثة تقارير متواصلة عن إحراق المنازل وعمليات النهب وغير ذلك من الإعتداءات ذات الطابع الانتقامي. وحتى 12 أغسطس، أدت أعمال العنف المستمرة إلى نزوح حوالي 5000 شخص من مرزق إلى وادي الطيبة وحوالي 200 شخص إلى منطقة القطرون”.

ومن جانبه أعرب المبعوث الأممي غسان سلامة عن استعداد البعثة المتواصل للمساعدة في تسهيل تبادل الأسرى، بالإضافة إلى استعداده لتسمية جهة تنسيق واقتراح آلية لعمليات التبادل هذه بالتعاون مع الطرفين والقيادات المجتمعية المحلية المعنية.

وأعلن سلامة عن رغبة البعثة في استخدام مساعيها الحميدة على الفور لتحويل ما تم إنجازه في فترة التهدئة إلى وقف دائم لإطلاق النار.

ورحبت البعثة الأممية في ختام بيانها بالإعلانات الصادرة عن المجتمع الدولي بدعم الهدنة وتجدد اقتراح الممثل الخاص بعقد اجتماع للبلدان المعنية ، داعيةً المجتمع الدولي إلى العمل من أجل توفير ضمانات لوقف دائم لإطلاق النار والدعوة للإمتثال لحظر التسليح والالتزام بالعودة بحسن نية إلى عملية سياسية شاملة برعاية الأمم المتحدة لإنهاء النزاع في ليبيا.

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