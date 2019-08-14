«اللجنة الإعلامية» تكشف أسباب تأخر نقل الحجاج الليبيين إلى فنادقهم

أصدرت اللجنة الإعلامية لإدارة الحج والعمرة، بيانا حول الجهود التي قامت بها البعثة في خدمة الحجاج الليبيين خلال أدائهم المناسك في السعودية، ذاكرة أسباب تأخير نقل الحجاج «المتعجلين» لفنادقهم بعد انتهاء رمي الجمرات بمشعر منى.

وقال البيان، الذي نشرته صفحة إدارة الحج والعمرة على موقع «فيسبوك»، إنه تم نقل جميع الحجاج المتعجلين إلى فنادقهم بعد الانتهاء من رمي الجمرات بمشعر منى، مثمنة دور رئيسها، أبو بكر البكوش، رغم كثيرة العقبات والصعوبات.

وكانت البعثة قد أعلنت في بيان سابق، نشر على صفحة إدارة الحج والعمرة، أنها انتهت من حصر أعداد الحجاج المتعجلين عن طريق مشرفيهم، وتم تجهيز حافلات لتقلهم من مشعر منى إلى فنادقهم، مؤكدة أن الأمور كانت تسري بشكل منظم، «لكن الخطة المرورية السعودية حالات دون ذلك، فحصل ما شاهدتموه من تأخير».

وقدمت البعثة اعتذارا للحجاج مؤكدة «نرى لزاما أن نتقدم بالاعتذار الشديد لما جرى اليوم من ما هو خارج عن إرادتنا، شاكرين للمشرفين والمنسقين والحجاج حسن تعاونهم وتفهمهم».

وثمنت اللجنة جهود البعثة الليبية في السعودية مؤكدة أن «أمر التنسيق بين اللجان العاملة وبين منسقي المناطق ليس بالأمر الهين كما يظن بعض إخواننا الحجاج، فتيسير قافلة الحجاج التي يبلغ عددها أكثر من (7) آلاف حاج، مع محاولة عدم التقصير في تقديم كافة الخدمات التي هي حقهم على بعثة بلادهم ليس أمرا عاديا».

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وأمس الثلاثاء، أعلنت إدارة الحج والعمرة، إجراء عمليات غسيل كلى للحالات المرضية المسجلة لدى البعثة الليبية للحج بمشعر منى.

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