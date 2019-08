الأمم المتحدة تجري تحقيق حول تفجير بنغازي

المتوسط:

كشف المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، ستيفان دوجيريك، عن إجراء تحقيق أممي حول التفجير بسيارة مفخخة في بنغازي الأسبوع الماضي، والذي راح ضحيته ثلاثة موظفين تابعين للبعثة الأممية في ليبيا.

وأدان غوتيريش، في بيان لدوجيريك نشره الموقع الإليكتروني للمنظمة الأممية، أمس الثلاثاء، بأقوى العبارات الهجوم، مؤكدا أنه يجب تحديد المسؤولين عن الهجوم ومحاسبتهم.

وأعرب عن خالص تعازيه لأسر الضحايا متمنيا الشفاء العاجل للمصابين، مشيرا إلى أنهم لم يتوصلوا لأية معلومات حول المتورطين في تفجير السيارة المفخخة.

وجددت الأمم المتحدة، تأكيدها على ضرورة تحقيق السلام والاستقرار الدائمين في ليبيا ، بما في ذلك وضع حد للأزمة الإنسانية المتفاقمة، مشددة على أنهما لن يتحققا إلا من خلال حل سياسي يتعين على جميع الأطراف اللجوء إليه دون تأخير.

وختمت المنظمة الأممية بيانها، بالتأكيد على أنها تواصل الاستعداد لتيسير سبل هذا الحوار.

