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معيتيق: “الوفاق” الحليف الرئيسي للولايات المتحدة ولسنا حكومة الإخوان

تم النشر منذُ 20 دقيقة
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مصدر الخبر / صحيفة المتوسط الليبية
صحيفة المتوسط الليبية
مصدر الخبر / صحيفة المتوسط الليبية

المتوسط:

أكد  نائب رئيس المجلس الرئاسي أحمد معيتيق ، أنه ” على الولايات المتحدة أن تلعب موقف قيادي لإظهار أن الحل السياسي هو الحل الوحيد في ليبيا”.

وأكمل معيتيق، خلال حوار له مع  صحيفة “واشنطن تايمز”،  أن “ترامب رُبما تلقى رسالة خاطئة من حلفائه ومُستشاريه بشأن دور حفتر”.

وأكمل معيتيق، أن ” حكومة الوفاق هي الموجودة في طرابلس وهي الحليف الرئيسي للولايات المتحدة كقوة لمحاربة الإرهاب في ليبيا وشمال إفريقيا”.

وقال معيتق، إن ” حكومة الوفاق ليست حكومة الإخوان المسلمين، كما أن مجموعة الأشخاص الذين يبقون الحكومة سوية لا ينتمون إلى الإخوان على الإطلاق، وهذا يُعتبر شيئاً واضحاً جداً”.

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صحيفة المتوسط الليبية

صحيفة المتوسط الليبية

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تعليقات

  • واضح ان معتيق اخوانى صميم فاهم صفة فيهم الكذب الساذج واهم كذبة عندهم انكار انه اخوانى فقد فعلها من قبل الطرطور محمد مرسى ومرشدهم العام بديع عندما اعلن على الهواء في فندق فيرمونت قبل انتخابات الإعادة ان مرسى تخلى عن بيعته ولم يعد اخوانى وبعدها سلم السلطة للمرشد ليحولها لعزبة للخوان فالاخوانى كلب عمر ديله ما ها ينعدل ولن تجد اخوانى واحد يعترف انه اخوانى لانه لو لم يكذب يفقد صفته الشيطانية

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