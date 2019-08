المتوسط:

أكد نائب رئيس المجلس الرئاسي أحمد معيتيق ، أنه ” على الولايات المتحدة أن تلعب موقف قيادي لإظهار أن الحل السياسي هو الحل الوحيد في ليبيا”.

وأكمل معيتيق، خلال حوار له مع صحيفة “واشنطن تايمز”، أن “ترامب رُبما تلقى رسالة خاطئة من حلفائه ومُستشاريه بشأن دور حفتر”.

وأكمل معيتيق، أن ” حكومة الوفاق هي الموجودة في طرابلس وهي الحليف الرئيسي للولايات المتحدة كقوة لمحاربة الإرهاب في ليبيا وشمال إفريقيا”.

وقال معيتق، إن ” حكومة الوفاق ليست حكومة الإخوان المسلمين، كما أن مجموعة الأشخاص الذين يبقون الحكومة سوية لا ينتمون إلى الإخوان على الإطلاق، وهذا يُعتبر شيئاً واضحاً جداً”.

The post معيتيق: “الوفاق” الحليف الرئيسي للولايات المتحدة ولسنا حكومة الإخوان appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية