رغم الخرق…البعثة الأممية ترحب برد طرفي الصراع “الإيجابي” بتنفيذ هدنة عيد الأضحى في طرابلس

أخبار ليبيا24

رحبت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بالرد الإيجابي من جانب الطرفين حول تنفيذ الهدنة الإنسانية في عيد الأضحى المبارك وانخفاض مستوى العنف بشكل ملموس في منطقة طرابلس.

وأشارت البعثة في بيان لها عبر موقعها الرسمي إلى أنه رغم الانخفاض الملحوظ في أعمال العنف خلال فترة التهدئة، تلقت البعثة تقارير تفيد بوقوع انتهاكات لهذه الهدنة.

وأوضحت البعثة أنه في ساعات صباح يوم 11 أغسطس، أفيد بأن نيران الدبابات والمدفعية قد أصابت منطقة صلاح الدين، وفي وقت لاحق من صباح ذلك اليوم، تم إطلاق ثلاثة صواريخ غراد بشكل عشوائي من جنوب طرابلس باتجاه مطار معيتيقة؛ حيث أصاب صاروخان منها المطار وألحقا أضراراً مادية بمدرج الطائرات مما أدى إلى توقف العمليات الجوية مؤقتاً.

وذكرت أن صاروخ ثالث أصاب أحد المباني السكنية في الحي المجاور مما أسفر عن إصابة أربعة مدنيين، وخلال منتصف النهار، ورد أن نيران الدبابات والمدفعية قد أصابت منطقة كزيرما شمال مطار طرابلس الدولي.

وأفادت البعثة أنه في ساعات المساء، أفادت التقارير حدوث مناوشات في منطقة وادي الربيع وصلاح الدين، علاوة على ذلك، تواصل تحليق طائرات الاستطلاع بدون طيار فوق مدينة مصراتة خلال ذلك اليوم.

وأضافت بعثة الأمم المتحدة أنه في 12 أغسطس، أفيد بوقوع مناوشات في منطقة الطويشة جنوب مطار طرابلس الدولي، بالإضافة إلى تحليق طائرات الاستطلاع بدون طيار فوق المدينة خلال ذلك اليوم.

وأكدت أنه لم يتم احترام الهدنة في مرزق حيث استمرت أعمال العنف المجتمعي بين مجتمعات التبو والأهالي، مما أسفر عن مقتل سبعة أشخاص وإصابة 54 آخرين بجروح.

وذكرت البعثة أنها تلقت تقارير متواصلة عن إحراق المنازل وعمليات النهب وغير ذلك من الإعتداءات ذات الطابع الانتقامي، وحتى 12 أغسطس، أدت أعمال العنف المستمرة إلى نزوح حوالي 5000 شخص إلى وادي الطيبة وحوالي 200 شخص إلى منطقة القطرون.

وأعربت البعثة عن استعداد الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة غسان سلامة المتواصل للمساعدة في تسهيل تبادل الأسرى، بالإضافة إلى استعداده لتسمية جهة تنسيق واقتراح آلية لعمليات التبادل هذه بالتعاون مع الطرفين والقيادات المجتمعية المحلية المعنية.

وبينت بعثة الأمم المتحدة رغبتها في استخدام مساعيها الحميدة على الفور لتحويل ما تم إنجازه في فترة التهدئة إلى وقف دائم لإطلاق النار، مرحبة بالإعلانات الصادرة عن المجتمع الدولي بدعم الهدنة وتجدد اقتراح الممثل الخاص بعقد اجتماع للبلدان المعنية.

وأكدت البعثة أنه يتعين على المجتمع الدولي العمل من أجل توفير ضمانات لوقف دائم لإطلاق النار والدعوة للإمتثال لحظر التسليح والالتزام بالعودة بحسن نية إلى عملية سياسية شاملة برعاية الأمم المتحدة لإنهاء النزاع في ليبيا.

وكانت القوات المسلحة العربية الليبية أعلنت في 10 أغسطس بعد انتهاء الموعد النهائي الذي أعلنته البعثة عن وقف العمليات العسكرية في ضواحي طرابلس فقط ولمدة 48 ساعة ابتداء من الساعة 15:00 في نفس اليوم محددة بذلك نافذة زمنية خاصة بها، فيما استجابت حكومة الوفاق الوطني على الفور لنداء البعثة وأعلنت وقفاً أحادي الجانب للأعمال القتالية في جميع مناطق الاشتباكات، شرط أن يوقف الجيش الوطني الليبي جميع العمليات البرية والجوية بما في ذلك الرحلات الجوية الاستطلاعية وكذلك التحركات وتحشيد القوات.

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