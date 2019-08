المتوسط:

أعلنت عملية بركان الغضب التابعة للقوات الموالية لحكومة الوفاق، ضبط 5 من عناصر الضفادع البشرية التابعة لـ ” الجيش”.

وأوضحت عملية بركان الغضب، عبر صفحتها على مواقع التواصل الاجتماعي، أن ” العناصر المضبوطة بينهم ضابط برتبة عقيد وآخر برتبة نقيب وثلاثة ضباط صف، كانوا على متن زورق شرق صبراتة”.

وأكملت العملية، أن ” قواتنا كانت على متن الزورق تليل وكانت في عملية استطلاعية”.

