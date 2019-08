السعيدي: أزمة ليبيا أمنية وليست سياسية

المتوسط:

اتهم عضو مجلس النواب، علي السعيدي، بعثة الأمم المتحدة في ليبيا، بعدم الالتزام بمهامها، وأنها خرجت عن إطار مهماتها في المساندة والدعم لليبيين من أجل تحقيق الاستقرار، مضيفا: “أزمة ليبيا هي أمنية وليست سياسية كما يزعم البعض”

كما اتهم السعيدي ميليشيا الصمود، التي يقودها صلاح بادي، المدرج على قائمة العقوبات الدولية والأمريكية، بخرق الهدنة في طرابلس، بعدما بادر بقصف أحياء في طرابلس ومطار معيتيقة الدولي.

وأشار السعيدي، الثلاثاء، إلى أن “رسالة قوات الجيش كانت واضحة عند إعلان القبول بالهدنة وإيقاف الحرب لمدة 72 ساعة، وتعهدت بذلك في حالة عدم اختراق الهدنة”.

يُشار إلى أن مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا غسان سلامة، دعا إلى إعلان هدنة في ليبيا في عيد الأضحى، مُحذرًا من أن تدفق الأسلحة من الداعمين الأجانب في انتهاك لحظر الأسلحة يؤجج الصراع.

