“السراج” ينتظر المصير  النهائي لحكومة “كونتي” الثلاثاء المقبل

ينتظر رئيس حكومة الوفاق فائز السراج مصير حليفه الرئيسي حكومة رئيس وزراء إيطاليا جوزيبي كونتي، حيث أعلن زعيم حزب الرابطة، ماتيو سالفيني أن البرلمان الايطالي سيصوت على حجب الثقة عن حكومة رئيس الوزراء جوزيبي كونتي يوم الثلاثاء المقبل، الموافق 20 آب/أغسطس الجاري، وذلك غداة رفض مجلس الشيوخ طلباً لحزبه لتسريع موعد التصويت قبل عطلة عيد (انتقال العذراء) غدا الخميس

وقال سالفيني في تصريح إذاعي صباح الأربعاء “الكثيرون يرفضون أية ألاعيب” سياسية، في إشارة إلى دعوة رئيس الوزراء الايطالي الأسبق في حكومة الحزب الديمقراطي، ماتيو رينزي، لتشكيل “حكومة مهام” عبر ائتلاف برلماني بديل مع حركة خمس نجوم لإقرار موازنة عام 2020 تتجنب رفع نسبة الضريبة المضافة وتسمي مفوضا إيطاليا في الجهاز التنفيذي الاوروبي الجديد.

ووصف سالفيني الانتخابات البرلمانية المبكرة بـ”المسار الوحيد الديمقراطي الشفاف” بعد إعلان فضه الائتلاف الحكومي لحزبه مع حركة خمس نجوم الذي تمّ تشكيله مطلع حزيران/يونيو 2018. وقال “نحن نفعل كل ما في وسعنا حتى يتمكن الإيطاليون من التصويت. كلما أسرعنا في ذلك كلما كان أفضل”، إلا أنه أستدرك قائلاً “كل شيء في يد رئيس الجمهورية ، الذي بفضل توازنه وحكمته يفهم ما تحتاجه البلاد”.

