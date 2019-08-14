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“أمن بنغازي” يضبط عصابة سرقة تشادية

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

ضبط قسم التحريات العامة في مديرية أمن بنغازي تشكيلات عصابية جميعهم من حاملي الجنسية التشادية تمتهن السطو والسرقة، واعترف أحد أفرادها بقتل رجل الأعمال خليفة الشامي بعد نحو عام من الجريمة التي تم تنفيذها في بنغازي.

رئيس قسم التحريات العامة المقدم أشرف الفايدي قال إن هذه التشكيلات تمتهن سرقة محال بيع المواد الإلكترونية والهواتف المحمولة والسرقة بالإكراه في عدة أحياء من مدينة بنغازي، لافتا إلى أن البلاغات حيالها سُجلت أغلبها ضد مجهول.

وأشار الفايدي إلى أنه من خلال جمع المعلومات والاستدلال تم ضبط الهواتف المسروقة من المحال في شارع فينسيا وشارع دبي، بالإضافة إلى ضبط المواد التي استخدمت في عمليات السرقة، كما ضبط بحوزتهم جوازات سفر ومستندات رسمية مزورة ومواد مخدرة.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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