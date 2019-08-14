“أمن بنغازي” يضبط عصابة سرقة تشادية

ضبط قسم التحريات العامة في مديرية أمن بنغازي تشكيلات عصابية جميعهم من حاملي الجنسية التشادية تمتهن السطو والسرقة، واعترف أحد أفرادها بقتل رجل الأعمال خليفة الشامي بعد نحو عام من الجريمة التي تم تنفيذها في بنغازي.

رئيس قسم التحريات العامة المقدم أشرف الفايدي قال إن هذه التشكيلات تمتهن سرقة محال بيع المواد الإلكترونية والهواتف المحمولة والسرقة بالإكراه في عدة أحياء من مدينة بنغازي، لافتا إلى أن البلاغات حيالها سُجلت أغلبها ضد مجهول.

وأشار الفايدي إلى أنه من خلال جمع المعلومات والاستدلال تم ضبط الهواتف المسروقة من المحال في شارع فينسيا وشارع دبي، بالإضافة إلى ضبط المواد التي استخدمت في عمليات السرقة، كما ضبط بحوزتهم جوازات سفر ومستندات رسمية مزورة ومواد مخدرة.

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