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الملف الليبي ضمن مباحثات روسية فرنسية مُرتقبة

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أعلن الكرملين عن زيارة مرتقبة للرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى فرنسا في الـ19 من أغسطس الجاري، بهدف إجراء مباحثات مع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون تتناول العديد من القضايا والملفات ذات الاهتمام المشترك.

السكرتير الصحفي للرئيس الروسي دميتري بيسكوف أكد نبأ الزيارة، مضيفا أنها ستكون ليوم واحد يناقش خلالها الرئيسان التعاون الروسي الفرنسي، كما سيتبادلان الآراء حيال الشؤون الدولية من بينها تطورات الأوضاع في ليبيا، إضافة إلى سوريا وإيران وأوكرانيا.

من جهته قال وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان إن الحوار ضروري باعتبار أن روسيا عضو دائم في مجلس الأمن وتعتبر لاعبا رئيسيا في الاستقرار الدولي والاستقرار الأوروبي، مشيرا إلى أن التعاون بين البلدين يمكن أن يسهم في حل الأزمات سواء في ليبيا أو سوريا وإيران.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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