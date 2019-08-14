الملف الليبي ضمن مباحثات روسية فرنسية مُرتقبة

أعلن الكرملين عن زيارة مرتقبة للرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى فرنسا في الـ19 من أغسطس الجاري، بهدف إجراء مباحثات مع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون تتناول العديد من القضايا والملفات ذات الاهتمام المشترك.

السكرتير الصحفي للرئيس الروسي دميتري بيسكوف أكد نبأ الزيارة، مضيفا أنها ستكون ليوم واحد يناقش خلالها الرئيسان التعاون الروسي الفرنسي، كما سيتبادلان الآراء حيال الشؤون الدولية من بينها تطورات الأوضاع في ليبيا، إضافة إلى سوريا وإيران وأوكرانيا.

من جهته قال وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان إن الحوار ضروري باعتبار أن روسيا عضو دائم في مجلس الأمن وتعتبر لاعبا رئيسيا في الاستقرار الدولي والاستقرار الأوروبي، مشيرا إلى أن التعاون بين البلدين يمكن أن يسهم في حل الأزمات سواء في ليبيا أو سوريا وإيران.

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