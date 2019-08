تعرف على قائمة الدول العربية الأكثر حيازة للذهب.. ليبيا في المركز الرابع

المتوسط:

ظهرت بيانات مجلس الذهب العالمي، أن احتياطات دول العالم من المعدن النفيس بلغت في أغسطس الجاري 34.076 ألف طن، استحوذت منطقة اليورو على 55.8% منها.

ووفقا للبيانات فإن الدول العربية مجتمعة تملك 1292.9 طن من الذهب، ما يشكل نسبة 3.79% من إجمالي احتياطيات دول العالم.

ويظهر من البيانات أن السعودية تصدرت الدول العربية باحتياطيات الذهب، التي بلغت 323.1 طن والتي ضمنت لها المركز 17 عالميا. وتشكل احتياطيات المملكة من الذهب نسبة 0.94% من الاحتياطي العالمي.

فيما جاء لبنان بالمرتبة الثانية باحتياطيات وصلت في الشهر المذكور إلى 286.8 طن (0.84% من الاحتياطي العالمي)، تليه في المرتبة الثالثة الجزائر باحتياطيات عند 173.6 طن (0.50% من الاحتياطي العالمي)، ومن ثم ليبيا باحتياطيات 116.6 طن (0.34% من الاحتياطي العالمي) فالعراق بـ96.3 طن (0.28% من الاحتياطي العالمي).

