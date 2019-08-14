سلامة يعرب عن أمله في وقف دائم لإطلاق النار بعد انقضاء الهدنة الإنسانية بمناسبة عيد الأضحى

طرابلس-العنوان

أعرب الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا غسان سلامة اليوم الأربعاء في تمديد فترة التهدئة إلى وقف دائم لإطلاق النار في ليبيا.

وأكد سلامة، استعداد البعثة المتواصل للمساعدة في تسهيل تبادل الأسرى، بالإضافة إلى استعداده لتسمية جهة تنسيق واقتراح آلية لعمليات التبادل هذه بالتعاون مع الطرفين والقيادات المجتمعية المحلية المعنية.

ورحبت البعثة في بيان اليوم الأربعاء بالإعلانات الصادرة عن المجتمع الدولي بدعم الهدنة وتجدد اقتراح الممثل الخاص بعقد اجتماع للبلدان المعنية.

وقالت البعثة: “يتعين على المجتمع الدولي العمل من أجل توفير ضمانات لوقف دائم لإطلاق النار والدعوة للامتثال لحظر التسليح والالتزام بالعودة بحسن نية إلى عملية سياسية شاملة برعاية الأمم المتحدة لإنهاء النزاع في ليبيا”.

وأعربت البعثة، عن ترحيبها بالرد الإيجابي للقوات المسلحة وحكومة الوفاق بالهدنة الإنسانية بمناسبة عيد الأضحى المبارك، مشيرة إلى انخفاض “مستوى العنف” بشكل ملموس في منطقة طرابلس.

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