نفى المتحدث باسم البعثة الأممية ، أنه ” كان هناك موظف من بين الموظفين الذين كانوا عرضة للتفجير في بنغازي مهمته المحددة التحقيق في اختطاف النائبة سرقيوة”.

ودعا المتحدث باسم البعثة ، في تصريحات صحفية له، وسائل الإعلام بتحري الدقة والتواصل مع البعثة بنا قبل نشر أي أخبار خاصة بها.

