بليحق: المجلس يرحب ببيان الخارجية المصرية لإنهاء الأزمة الليبية

أعلن مجلس النواب عن ترحيبه ببيان وزارة الخارجية المصرية الذي جاء على لسان المتحدث الرسمي باسمها المستشار أحمد حافظ، بشأن سبل إنهاء الأزمة والحل في ليبيا من خلال عدد من الثوابت التي من شأنها إنهاء الأزمة الليبية.

وأكد المتحدث باسم المجلس عبد الله بليحق أن وضع حد للتدخلات الخارجية ودعم المليشيات المسلحة والمتطرفين، ونزع السلاح خارج سلطات الدولة وحل هذه المليشيات والقضاء على الإرهاب والتطرف، هو السبيل لإنهاء حالة الفوضى وتوحيد مؤسسات الدولة، داعيا بعثة الأمم المتحدة في ليبيا للعمل بهذه الثوابت.

ووجه بليحق التحية لجمهورية مصر العربية قيادة وحكومة وشعبا على مواقفها الداعمة للشعب الليبي في كافة المحن التي مرت بها ليبيا وشعبها.

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