المتوسط:

أكدت وزارة الداخلية بحكومة الوفاق، أنه “بعد التواصل مع لجنة معالجة أزمة الوقود نؤكد بأن الوقود متوفر بكافة مستودعات شركة البريقة لتسويق النفط”.

وأضافت وزارة الداخلية ، في بيان لها اليوم الأربعاء، أن “عملية التوزيع على محطات الوقود تسير بطريقة انسيابية”.

وأشادت وزارة الداخلية بالجهود التي تبذلها الأجهزة الأمنية بتأمين وحماية الممتلكات العامة والخاصة والمرافق والأهداف الحيوية والخدمية لتقديم الخدمات للمواطنين.

The post “داخلية الوفاق”: عمليات التوزيع على محطات الوقود تسير بطريقة انسيابية appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية