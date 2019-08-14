عبد النبي: دور مصر كبير في الوقوف مع القوات المسلحة ومجلس النواب

قال عضو مجلس النواب الصالحين عبدالنبي إن لمصر دورا كبيرا في الوقوف إلى جانب القوات المسلحة الليبية بقيادة المشير خليفة حفتر في وجه الإرهاب والتطرف والمليشيات، وأضاف عبدالنبي لقناتنا أن إيمان مصر بأن مجلس النواب هو الجسم الشرعي الوحيد المنتخب من الشعب الليبي بالتضامن مع القيادة العامة للجيش الليبي ، له دور أساسي في أي عملية سياسية، خاصة وأن الجيش الليبي بذل الغالي والنفيس من أجل محاربة الإرهاب والتطرف والمليشيات في ظل استمرار الحظر على تسليحه.

وأكد الصالحين عبد النبي أن الثروة ينبغي أن يكون توزيعها عادلا على كافة مدن وقرى البلاد وفقا للمساحة الجغرافية والسكان من خلال ميزانية معتمدة من قبل مجلس النواب عبر المجالس البلدية.

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