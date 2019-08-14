احتفالية لأهالي سرت في مناسبة عيد الأضحى

عقدت منظمة أهالي مدينة سرت القديمة، ومنتدى سرت نيوز الثقافي، احتفالية معايدة لمناسبة عيد الأضحى المبارك، بالتعاون مع مجلس أعيان قبائل سرت.

وأكدت الكلمات التي ألقاها عدد من الحضور، «تلاحم كافة القبائل في سرت في قبيلة واحدة، تجسدها روح المحبة والتسامح والتقارب والتعاضد بين كافة مكونات الاجتماعية للقبائل»

ودعا الحضور إلى الابتعاد عن الفتنة والتفرقة، وتأكيد أن ليبيا موحدة مستقلة، متمنين أن يعم الأمن والخير والنماء والاستقرار كافة ربوع البلاد، كما توجهوا بالتهاني إلى حجاج بيت الله الحرام.

حضر الاحتفالية مدير أمن سرت العميد الصديق بن سعود، وعدد من الضباط بالمدينة، ورئيس مجلس الأعيان والحكماء لقبائل سرت، وعدد من مؤسسات المجتمع المدني وعمداء كليات بجامعة سرت، وإعلاميون، ومسؤولو الشركات والأجهزة الخدمية في المدينة، وممثلون عن فعاليات شبابية ورياضية، ورئيس لجنة المسابقات العامة بالاتحاد الليبي لكرة القدم، ورئيس الاتحاد الفرعي لكرة الطاولة بسرت، ورئيس منتدى سرت نيوز الثقافي الاجتماعي بالمدينة، وعدد من الوعاظ والمشايخ.

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