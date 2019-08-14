النائب عيسى العريبي يرحب ببيان الخارجية المصرية تحرير:حسن البكوش

رحب عضو مجلس النواب عيسى العريبي ببيان الخارجية المصرية حول الوضع في ليبيا، مؤكدا أن النقاط الخمس الواردة فيه محورية ويمكن البناء عليها لحل الأزمة الليبية.

وأضاف العريبي في تصريح لقناتنا أن الدولة المصرية تلعب دورا مهما ومحوريا في ليبيا، لافتا إلى قدرة القاهرة على جمع الأطراف الليبية والمساعدة في حل أزمة ليبيا بحكم الجوار والتواصل الدائم والأمن القومي المشترك ووقوف مصر قيادة وشعبا مع ليبيا في كل الأزمات على مر التاريخ.

وأشاد العريبي بالدور الهام والحيوي الذي تلعبه مؤسسات الدولة المصرية لإرساء الأمن والاستقرار في ليبيا، مشيرا إلى أن التدخلات الخارجية من قبل بعض الدول خارج الإقليم تتسبب في تعقيد الأزمة الليبية.

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