السعيدي: الجميع يدرك أن البرلمان هو الجسم الشرعي الوحيد في ليبيا تحرير:حسن البكوش

قال عضو مجلس النواب علي السعيدي إن الجميع يدرك أن البرلمان هو الجسم الشرعي الوحيد في ليبيا،

السعيدي وفي تصريحات صحفية كشف عن أن المجلس سيعكف على تشكيل حكومة وحدة وطنية تنال ثقته مع استبعاد كل الإرهابيين منها، وتشمل كافة المدن الليبية مع مراعاة التركيبة الجغرافية للبلاد، وذلك بعد انتهاء العمليات العسكرية في غرب البلاد.

وأكد السعيدي أن البرلمان سيعمل على إعادة انتخاب المناصب السيادية، مع الذهاب إلى طرح إعادة دراسة مشروع الدستور على أن يتم طرحه للاستفتاء على الشعب وبعدها يتم الذهاب إلى إصدار قانون انتخابات رئاسية وتشريعية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا