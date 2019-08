المتوسط:

أكدت بلدية طرابلس تواصلها مع غرفة التحكم بجهاز النهر الصناعي حول أزمة انقطاع المياه عن المدينة.

وقالت بلدية طرابلس، في بيان لها اليوم الأربعاء، أنه من المتوقع بداية وصول المياه مساء اليوم الأربعاء إلى مدينة مصراتة “.

وأضافت البلدية، أنه “من المتوقع وصولها غداً لمدينة زليتن ومن ثم مدينة الخمس والجمعة طرابلس”.

