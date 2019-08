رغم دعم القاهرة للدولة الليبية ..”خارجية الوفاق” تهاجم الخارجية المصرية

المتوسط:

هاجمت وزارة الخارجية بحكومة الوفاق تصريحات الناطق باسم الخارجية المصرية أحمد حافظ، التي قال فيها إنه حان الوقت للبدء في عملية التسوية الشاملة في ليبيا ومعالجة ما وصفها بالقضايا الجوهرية وعلى رأسها قضية توزيع الثروة.

وانتقدت وزارة الخارجية، دعوة المتحدث باسم الخارجية المصرية للبعثة الأممية إلى الانخراط بشكل أكبر مع الممثلين المنتخبين للشعب الليبي.

واتهمت الوزارة، تجاهل بيان الخارجية المصرية للأجسام المنبثقة عن اتفاق الصخيرات الذي أقره مجلس الأمن واعترفت به دول العالم “.

ولقي بيان الخارجية المصرية ترحيبا من قبل العديد من الشخصيات السياسية والنواب الليبيين معتبرين أنه موقف يحترم اختيار الشعب الليبي لممثليه.

