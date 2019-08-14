غوتيرش يعلن عن فتح تحقيق داخلي حول استهداف البعثة في بنغازي

أعلن المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، ستيفان دوجيريك، عن إجراء تحقيق داخلي حول استهداف موكب البعثة الأممية في بنغازي والذي راح ضحيته ثلاثة من موظفيها.

وأدان غوتيريش، في بيان لدوجيريك بأقوى عبارات الهجوم، مؤكدا أنه يجب تحديد المسؤولين عن الهجوم ومحاسبتهم، مشيرا إلى أنهم لم يتوصلوا لأي معلومات حول المتورطين في تفجير السيارة المفخخة.

وجددت الأمم المتحدة تأكيدها على ضرورة تحقيق السلام والاستقرار الدائمين في ليبيا ، بما في ذلك وضع حد للأزمة الإنسانية المتفاقمة، مشددة على أنهما لن يتحققا إلا من خلال حل سياسي يتعين على جميع الأطراف اللجوء إليه دون تأخير.

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