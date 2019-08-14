سلامه يعلن رغبة البعثة في تحويل الهدنة إلى وقف دائم لإطلاق النار

أعرب الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا غسان سلامة عن استعداد البعثة المتواصل للمساعدة في تسهيل تبادل الأسرى، بالإضافة إلى استعداده لتسمية جهة للتنسيق، واقتراح آلية لعمليات التبادل هذه بالتعاون مع الطرفين والقيادات المجتمعية المحلية المعنية بذلك.

وأعلن سلامة عبر بيان للبعثة الأممية اليوم عن رغبة البعثة في استخدام مساعيها على الفور لتحويل ما تم إنجازه في فترة التهدئة إلى وقف دائم لإطلاق النار.

ورحبت البعثة بالإعلانات الصادرة عن المجتمع الدولي بدعم الهدنة وتجديد اقتراح الممثل الخاص بعقد اجتماع للبلدان المعنية بليبيا، من أجل توفير ضمانات لوقف دائم لإطلاق النار والدعوة للامتثال لحظر التسليح والالتزام بالعودة بحسن نية إلى عملية سياسية شاملة برعاية الأمم المتحدة لإنهاء النزاع في ليبيا.

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