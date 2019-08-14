سيالة يستجيب لدعوة المشري بشأن إدانة مصر

ليبيا – إتهمت خارجية الوفاق في بيان لها اليوم الأربعاء جمهورية مصر بالتدخل في الشأن الداخلي الليبي .

خارجية الوفاق اعتبرت في بيانها الذي اطلعت عليه المرصد بأن دعوة الخارجية المصرية إلى اجراء عملية تسوية شاملة في ليبيا ومعالجة القضايا الجوهرية وعلى راسها قضية توزيع تدخل “فج” لعمل الحكومة التي وصفها البليان بـ”الشرعية والمعترف بها دوليا”.

وأضافت :” هذه قضية داخلية بحتة تتعامل معها حكومة الوفاق وفق آليات ومعايير تضع مصلحة الوطن والمواطن فوق كل اعتبار”.

وتابعت خارجية الوفاق اتهاماتها قائلةً :” وتناسى السيد الناطق باسم وزارة الخارجية المصرية ما يقوم به حفتر ومن يدعمه من دول إقليمية واجنبية من عرقلة للاتفاق السياسي رغم المحاولات المتكررة والكثيرة من قبل المجلس الرئاسي لوضع حد للانقسام السياسي وانقسام المؤسسات” على .

واستنكرت خارجية الوفاق بقيادة محمد سيالة دعوة المتحدث باسم الخارجية المصرية البعثة الأممية إلى الانخراط بشكل أكبر مع الممثلين المنتخبين للشعب الليبي ، زاعمةً بأن هذه الخطوة تبين النجاهل الواضح لما وصفها بـ”للأجسام المنبثقة عن اتفاق الصخيرات” الذي أقره مجلس الأمن واعترفت به دول العالم والذي استدل به المتحدث نفسه في معرض حديثه عن جميع الأسلحة بحسب نص البيان.

واختتمت خارجية الوفاق بيانها قائلةً :” وإذ تدين الوزارة ذلك فإنها تؤكد أن السيادة الليبية خط احمر ولن تسمح الحكومة الليبية ولا الشعب الليبي بالتدخل في شؤوننا الداخلية رغم ما تعانيه ليبيا من انقسام في عمل المؤسسات”.

يشار إلى أن بيان خارجية الوفاق هذا جاء بعد مطالبة رئيس مجلس الدولة الاستشاري خالد المشري القيادي في حزب العدالة والبناء الذراع السياسي لجماعة الاخوان المسلمين حكومة الوفاق باتخاذ موقف ضد القاهرة بعد بيان خارجيتها بسأن الترحيب بالهدنة والدعوة لحل الأزمة الليبية بالتعاون مع الاجسام المنتخبة من الشعب.