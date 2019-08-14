ليبيا تُصدّر 100 مليون برميل نفط خام  

شحنت ناقلة النفط “اولمبيك فايتر”، أمس الثلاثاء، مليون برميل من النفط الخام من موانئ الهلال النفطي، فيما لم يتم الإعلان عن وجهة الشحنة حتى الآن.

وبحسب ما ورد عن الحساب الرسمي لصفحة ميناءي البريقة والزويتينة فإن اولمبيك قد شحنت 600 ألف برميل من ميناء رأس لانوف قبل أن تتوجه إلى ميناء الزويتينة لتشحن ما قدره 400 ألف برميل.

وكان مصدر ملاحي قد صرح لـ218 قبل أسبوعين أن ناقلة نفط شحنت مليون برميل من نفس الموانئ وكانت وجهتها إلى جمهورية الصين الشعبية، وذلك بعد أيام من زيارة وفد يتبع المؤسسة الوطنية للنفط للعاصمة بكين لبحث التعاون المشترك بين البلدين ودرس فرص الاستثمار المتاحة في قطاع النفط.

والتقى صنع الله والوفد المرافق له خلال الزيارة مع رئيس مؤسسة البترول الوطنية الصينية ورئيس شركة بتروتشاينا “هوو كيجن” الذي أبدى رغبة بلاده ومؤسسة البترول الوطنية الصينية في تعزيز سبل التعاون المشترك في مجالات الاستكشاف.

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