شركة الكهرباء : الشبكة ستشهد تحسناً ملحوظاً في طرابلس منذ اليوم الأربعاء

ليبيا – نشرت الشركــة العامــة للكهربـــاء في طرابلس بياناً بشأن عملية طرح الأحمال خلال أيام عيد الأضحى قالت فيه بأنها كانت تأمل أن تمر أيام العيد والشبكة الكهربائية في وضع جيد .

وأشارت الشركة في بيانها الذي تلقت المرصد نسخة منه ، أن الأسباب الفنية حالت دون تمكن العاملين بالشركة من رفع كفاءة الشبكة الكهربائية خلال أيام عيد الأضحى المبارك .

وكشفت الشركة إلى أن من بين هذه الأسباب ، خروج محطتي توليد الزاوية والرويس عديد المرات وعدم التمكن من ربطهما على الشبكة ، لعدة أسباب منها معارضة محطة تحويل الزهراء وعدم أتباع التعليمات الصادرة إليها من غرفة التحكم أدى إلى تأخر ربط محطة الرويس بالشبكة وعرقلة تغذية مدينة طرابلس بالطاقة الكهربائية حتى ثالث أيام العيد المبارك .

وحدد البيان مدينة طرابلس بأنها المستهلك الأكبر للكهرباء من بين المدن حيث يتجاوز معدل إستهلاكها للطاقة الكهربائية بنسبة 42% من إجمالي الشبكة بالمنطقة الغربية وبالتالي فأن طرح الأحمال عليها أكثر من غيرها .

كما أشار البيان أيضاً إلى ” إستمرار الحرب على تخوم طرابلس ” لأكثر من 130 يوماً وإصابة خطوط نقل الطاقة الرئيسية وعدم التمكن من صيانتها وأعادتها للخدمة بما فيها إصابة خطوط 220 ك إضافة لعزل ” محطة التبة ” ما أدى إلى تفاقم الحالة وصعوبة تغذية كامل أحمال مناطق جنوب طرابلس ( خلة الفرجان – وادي الربيع – قصر بن غشير – السبيعة – والمناطق المجاورة للمناطق المذكورة ) ، وفقاً للبيان .

وقالت شركة الكهرباء أن العاملين بالإدارة العامة للتحكم والإدارة العامة للإنتاج تواجدوا طيلة أيام العيد في مقار عملهم للعمل على إعادة ربط الشبكة والمحافظة على استقرارها وكذلك العمل على تشغيل الوحدات التي توقفت وخاصة في محطتي الزاوية المزدوجة والرويس .

ونوهت إدارة الشركة لدورها الذي وصفته بالكبير والفعّال وذلك بالتواصل مع حكماء وأعيان منطقة الشاطئ لعودة تدفق المياه من منظومة جبل الحساونة إلى المنطقة الغربية .

وفي ختام بيانها توجهت إدارة الشركة الى المواطنين بأنها تعمل جاهدة لتحسين أداء المنظومة الكهربائية رغم الظروف الصعبة التي قالت بأنها تمر بها وستشهد الشبكة تحسناً ملوحظاً اعتبارًا من اليوم الأربعاء الموافق 14/8/2019م ، إن لم يكن هناك أي حدث طارئ لمحطات الإنتاج ، وفقاً لذات البيان .

المرصد – متابعات

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