المتوسط:

قامت ناقلة النفط “اولمبيك فايتر”، الثلاثاء، بشحن مليون برميل من النفط الخام من موانئ الهلال النفطي، فيما لم يتم الإعلان عن وجهة الشحنة حتى الآن.

وبين المكتب الإعلامي، على الصفحة الرسمية لميناءي البريقة والزويتينة فإن اولمبيك قد شحنت 600 ألف برميل من ميناء رأس لانوف قبل أن تتوجه إلى ميناء الزويتينة لتشحن ما قدره 400 ألف برميل.

The post دون الإعلان عن وجهة الشحنة.. تصدير 100 مليون برميل نفط خام من موانئ الهلال النفطي appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية