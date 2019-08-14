غوتيريش يطالب بفتح تحقيق بمقتل موظفي البعثة الأممية في بنغازي

واشنطن 14 أغسطس 2019 (وال) – أعلن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، عزمه إجراء تحقيق داخلي لكشف ملابسات تفجير منطقة الهواري في بنغازي الذي استهدف موكب البعثة الأممية في ليبيا.

وقال غوتيريش في بيان أصدره المتحدث باسمه، الأربعاء، إن المنظمة ليس لديها علم بأي ادعاءات بالمسؤولية عن هذا التفجير.

وأكد أن السلام والاستقرار الدائمين في ليبيا لن يتحقق إلا من خلال حل سياسي وهو ما يتطلب من الأطراف الدخول في حوار دون تأخير، بحسب البيان.

ووقع السبت الماضي بمنطقة الهواري في بنغازي، انفجار سيارة مفخخة أثناء مرور سيارات تابعة لبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، وأسفر الانفجار عن سقوط 3 قتلى تابعين للبعثة الأممية وإصابة آخرين. (وال – واشنطن) ع ع

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