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القبض على عصابة لترويج المخدرات في طرابلس

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / صحيفة المتوسط الليبية
صحيفة المتوسط الليبية
مصدر الخبر / صحيفة المتوسط الليبية

المتوسط:

تمكنت الدوريات التابعة للإدارة العامة لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية المشاركة في الخطة الأمنية لتأمين طرابلس الكبرى ( فرع جنزور _ مكتب تحريات أبوسليم ) من ضبط عصابة خطيرة بحوزتها كمية كبيرة من المخدرات.
وأوضح المكتب الإعلامي لوزارة الداخلية على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي ” فيسبوك” أن العصابة مؤلفة من أربع أشخاص يحمل اثنان منهم الجنسية الأفريقية واثنان الجنسية الليبية، مشيرا إلى أنه كان بحوزتهم عدد (142 قرص ترامادول ) وعدد( 6 أقراص ابترلي ) وقطعة من مخدر الحشيش .
وأكد المكتب اتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم .

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صحيفة المتوسط الليبية

صحيفة المتوسط الليبية

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