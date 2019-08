المتوسط:

تمكنت الدوريات التابعة للإدارة العامة لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية المشاركة في الخطة الأمنية لتأمين طرابلس الكبرى ( فرع جنزور _ مكتب تحريات أبوسليم ) من ضبط عصابة خطيرة بحوزتها كمية كبيرة من المخدرات.

وأوضح المكتب الإعلامي لوزارة الداخلية على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي ” فيسبوك” أن العصابة مؤلفة من أربع أشخاص يحمل اثنان منهم الجنسية الأفريقية واثنان الجنسية الليبية، مشيرا إلى أنه كان بحوزتهم عدد (142 قرص ترامادول ) وعدد( 6 أقراص ابترلي ) وقطعة من مخدر الحشيش .

وأكد المكتب اتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم .

The post القبض على عصابة لترويج المخدرات في طرابلس appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية