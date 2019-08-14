سلاح الجو يستهدف تحركات للمرتزقة في الجنوب الليبي

يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا
عن مصدر الخبر
بوابة افريقيا الاخبارية
قد يعجبــــك أيضـــاً
ساعية لوقف دائم لإطلاق النار.. البعثة الأممية التمسنا تراجع لمستوي أعمال العنف أيام الهدنة في طرابلس
تم النشر منذُ دقيقتين
مصدر الخبر / اخبار ليبيا 24
الشركة العامة للكهرباء تعلن 3 أسباب لانقطاع التيار أيام العيد
تم النشر منذُ 4 دقائق
مصدر الخبر / بوابة الوسط
القبض على عصابة لترويج المخدرات في طرابلس
تم النشر منذُ 15 دقيقة
مصدر الخبر / صحيفة المتوسط الليبية
أحلام اليمني في حوار “صريح وخاص” مع 218
تم النشر منذُ 20 دقيقة
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
أضف تعليقـك