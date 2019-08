المتوسط:

أعلنت غرفة الإعلام الحربي التابعة للجيش عن استهداف مقاتلات السلاح الجوي لتحركات جماعات مسلحة في الجنوب .

وقالت الغرفة، في بيان لها اليوم الأربعاء، أن ” الوحدات العسكرية تُلاحق من يحاول الفرار ، وتُحاصِر مجموعات أخرى بعد محاولاتها إستهداف نقاط للقوات المسلحة بمدينة مرزق” .

