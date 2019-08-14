مؤسسة النفط: شركات توزيع الوقود فشلت في أداء مهمتها

قالت المؤسسة الوطنية للنفط إن الشركات المسؤولة عن توزيع الوقود فشلت في استلام الكميات المخصصة لها وتوزيعها على المحطات في المنطقة الغربية والجنوبية ومناطق الجبل الغربي،

وقالت المؤسسة الوطنية للنفط إنها قامت بتخصيص ما يقارب خمسة عشر مليون لتر لتغطية حاجة طرابلس الكبرى خلال عطلة عيد الأضحى، إلا أن شركات التوزيع استلمت ستة ملايين لتر فقط من هذه الكمية.

وأكدت المؤسسة الوطنية للنفط أن مجلس إداراتها أصدر تعليمات لشركة البريقة لتسويق النفط من أجل توزيع الوقود على المواطنين مباشرة من خلال محطات وقود متنقلة، مشيرة إلى أن العمل يجري حاليا على وضع خطط لتوسيع توزيع الوقود من أجل القضاء على أزمة ازدحام المحطات.

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