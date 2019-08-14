بلدية طرابلس المركز تعلن عن عودة تدفق مياه النهر الصناعي

أعلن جهاز النهر الصناعي أمس انتهاء الأزمة وعودة تدفق المياه إلى مناطق الاستهلاك بمنظومة الحساونة سهل الجفارة.

من جانبها أكدت بلدية طرابلس المركز فتح المسار الأوسط بالنهر الصناعي، معلنة بذلك عودة المياه إلى العاصمة.

وقالت البلدية عبر صفحتها على فيسبوك إن عملية الفتح تمت على المسار الأول ابتداء من مدينتي بني وليد وترهونة وصولا إلى الجبل الغربي.

أما على صعيد المسار الشرقي بالنهر الصناعي فقد بدأ الفتح والتغذية ابتداء من خط مصراتة – زليتن – الخمس – القره بوللي وصولا إلى خزانات وأحياء العاصمة طرابلس.

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