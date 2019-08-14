حملة لضبط السيارات المعتمة والتي لا تحمل لوحات معدنية في بنغازي

بنغازي 14 أغسطس 2019 (وال) – أعلن رئيس جهاز مكافحة الظواهر السلبية والهدامة، فرج أقعيم العبدلي، تنظيم حملة أمنية موسعة في بنغازي، تستهدف السيارات المعتمة، والتي لا تحمل لوحات معدنية، اعتبارا من يوم الأحد المقبل.

العبدلي أوضح، في بيان له، أن تلك الحملة تأتي بعد تعرض مدينة بنغازي إلى خروقات أمنية عديدة، وعمليات إرهابية تهدف إلى زعزعة الأمن والنظام داخل المدينة.

ووقع السبت الماضي بمنطقة الهواري في بنغازي، انفجار سيارة مفخخة أثناء مرور سيارات تابعة لبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، ما أسفر عن مقتل ثلاثة من موظفي البعثة، حسب بيان لها، كما أُصيب في التفجير ثمانية أشخاص آخرين بينهم طفل. (وال – بنغازي) ع ع

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