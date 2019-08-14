مغيب : النقاط الواردة في البيان المصري مطالب حقيقية لكل الليبيين

قال عضو مجلس النواب سعيد مغيب إن بيان الخارجية المصرية هو الخطوة الثانية من برنامج عمل متكامل، تأمل الخارجية المصرية من خلاله الوصول إلى حل سياسي في ليبيا.

وأضاف مغيب في تصريح لـ قناة ليبيا أن الخطوة الأولى كانت المشاورات بين بعض النواب في الفترة الماضية بالقاهرة، والتي دعت إليها الخارجية المصرية بشكل غير رسمي.

وأشار عضو مجلس النواب إلى أن النقاط الواردة في البيان مطالب حقيقية لكل أبناء الشعب الليبي الساعي لبناء مؤسسات دولة ديمقراطية حديثة.

وتساءل مغيب عن إمكانية حصول الخارجية المصرية على موافقة الطرف الآخر المتمثل في حكومة فايز السراج الخاضعة لسيطرة المليشيات الإرهابية التي تسيطر على العاصمة طرابلس، والرافضة تماما لأي مشروع قد يفرض عليها تسليم أسلحتها بحسب مغيب.

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