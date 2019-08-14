“اقتصاد المؤقتة” تُرسل سلعاً للمنطقة الغربية

باشرت اللجنة المكلفة من قبل وزير الاقتصاد في الحكومة المؤقتة منير عصر بإرسال السلع الغذائية إلى مدن ومناطق الأصابعة وترهونة والرجبان وقصر بن غشير والسبيعة، وذلك تنفيذا لقرار الوزير بإرسال السلع إلى مدن المنطقة الغربية.

وخصصت وزارة الاقتصاد التابعة للمؤقتة لهذه المدن أكثر من 51 ألف كيلوغراما أرزا، ونحو 23 ألف كيلوغرام سكرا، وأكثر من 40 ألف علبة زيت وحوالي 20 ألف كيس دقيق، وأكدت الوزارة أن إجمالي عدد أحمال الشحنات للمناطق المذكورة تقدر بـ100 شحنة.

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