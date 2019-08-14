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“اقتصاد المؤقتة” تُرسل سلعاً للمنطقة الغربية

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

باشرت اللجنة المكلفة من قبل وزير الاقتصاد في الحكومة المؤقتة منير عصر بإرسال السلع الغذائية إلى مدن ومناطق الأصابعة وترهونة والرجبان وقصر بن غشير والسبيعة، وذلك تنفيذا لقرار الوزير بإرسال السلع إلى مدن المنطقة الغربية.

وخصصت وزارة الاقتصاد التابعة للمؤقتة لهذه المدن أكثر من 51 ألف كيلوغراما أرزا، ونحو 23 ألف كيلوغرام سكرا، وأكثر من 40 ألف علبة زيت وحوالي 20 ألف كيس دقيق، وأكدت الوزارة أن إجمالي عدد أحمال الشحنات للمناطق المذكورة تقدر بـ100 شحنة.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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