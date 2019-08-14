مقاتلات سلاح الجو تستهدف تجمعات للمعارضة التشادية جنوب مرزق

أخبار ليبيا 24 – خاص

أعلنت شعبة الاعلام الحربي بالقوات المسلحة أن مقاتلات سلاح الجو قام باستهداف تجمعات للعصابات التشادية جنوب مدينة مرزق .

الشعبة أوضحت في بيان لها على صفحتها الرسمية على فيسبوك أن وحدات القوات المسلحة تقوم بملاحقة عددا من المرتزقة الذين حاولوا استهداف تمركزات للقوات المسلحة في مدينة مرزق وتمكنت من محاصراتهم بعد استهدافهم من قبل سلاح الجو .

وكانت الشعبة قد أعلنت أن الوحدات العسكرية بالقوات المُسلحة تقوم بدوريات استطلاعية جوية وبريّة مُكثفة ضمن عمليات تأمين الجنوب وحفظ سيادة الدولة يوم أمس الثلاثاء .

وكانت الـوحدات الـعسكرية قد أعلنت في وقت سابق إلقاء القبض على عدد 27 مرتزق أثناء عمليات تأمين مرزق، لافتة إلى أن عمليات فرض القانون ستكون قائمة ومستمرّة إلى أن يتم تأميـن المدينة.

وأكد مصدر مطلع أن سلاح الجو نفذ ضربات جوية اليومين الماضيين على نقاط تابعة لمليشيات المعارضة من التبو التشاديين وما يعرف “بقوة حماية الجنوب ” في حي 17 بمدينة مرزق.

وأضاف المصدر أن القوات المسلحة بمساندة شباب حي المقريف تمكنوا من التصدي للمليشيات التشادية التي حاولت اقتحامه من ثلاث محاور إلا أن محاولاتهم باءت بالفشل.

وأفاد المصدر أنه خلال المواجهات ضد المليشيات التشادية قتل ثلاثة شباب وهم يدافعون عن مدينتهم وهم “محمد شعبان خطيب مسجد أبوبكر الصديق ومدرس لتعاليم القرآن بمسجد “بند الواح”، وعلي حسن ردو ، ويوسف السحبو .

وكانت وزارة الدفاع بالحكومة المؤقتة أرسلت قوة جديدة معززة بمختلف أنواع الأسلحة والإمكانيات مهمتها بسط الأمن في الجنوب وتأمين الحقول والمنشآت النفطية.

وتأتي هذه القوة كثالث قوة يتم إرسالها للجنوب، بالإضافة للقوتين اللتين تم إرسالهما سابقا من قبل مجلس الوزراء لصالح وزارة الداخلية.

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